GROTTE DI STIFFE ALLA BORSA DEL TURISMO DI NAPOLI: LA DIREZIONE, “PER NOI PROMOZIONE IMPORTANTE”

NAPOLI – Le Grotte di Stiffe in mostra alla Borsa mediterranea del turismo BMT di Napoli per la terza volta.

“Nello stand della Regione Abruzzo, dal 13 al 15 marzo, i qualificati rappresentanti del sito naturalistico del Comune di San Demetrio ne’ Vestiti (L’Aquila), gestito dall’Azienda Speciale Territorio e Cultura, hanno accolto i numerosi visitatori e avviato i lavori con importanti partner nazionali e internazionali, tra tour operator, agenzie e operatori del settore”, si legge in una nota.

“Importanti i numeri registrati nei tre giorni di manifestazione che ha raccolto 15mila visitatori professionali, 6mila agenzie di viaggio accreditate e 140 buyers nazionali e internazionali. Sei i padiglioni espositivi per 400 espositori, 18 convegni e momenti formativi e 4 workshop tematici”.

“Si tratta di un’attività importante per la promozione delle Grotte di Stiffe e di tutto il territorio – spiega la Direzione delle Grotte – che ormai è diventata per noi un appuntamento fisso. Abbiamo avviato il lavoro che verrà sviluppato nel tempo per proseguire il proficuo rapporto con gli operatori incontrati nell’occasione, che hanno dimostrato interesse ed entusiasmo per i nostri progetti. Non possiamo che essere soddisfatti del bel riscontro per questa terza partecipazione alla BMT di Napoli”.