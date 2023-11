GROTTE DI STIFFE: ALTRO ANNO DI SUCCESSI DI ATC CON NUMERI RECORD, FINORA 65MILA PRESENZE

SAN DEMETRIO – Grotte di Stiffe, un altro anno da ricordare: numeri e progetti futuri al centro dell’incontro di domenica 3 dicembre aperto alla comunità. L’ATC, Azienda speciale che gestisce il sito, presenterà il suo secondo bilancio.

La nuova governance, i tanti progetti ed i numeri record delle Grotte di Stiffe illustrati nell’incontro pubblico aperto a tutto il territorio, in programma per domenica 3 dicembre alle ore 18, presso la palestra scuola “Francesco Rossi” di San Demetrio Ne’ Vestini (L’Aquila).

Un’amministrazione trasparente di nome e di fatto quella dell’ATC, (Azienda Speciale Territorio e Cultura) che gestisce il sito delle Grotte di Stiffe dall’aprile 2022 e che si appresta a chiudere il suo secondo bilancio, condividendo non solo i risultati del lavoro svolto fino ad ora, ma soprattutto i progetti e gli obiettivi futuri, con il territorio. L’Atc si racconterà attraverso i numeri record delle Grotte di Stiffe: circa 65 mila ingressi da gennaio a novembre 2023 e con il successo di tutti gli altri eventi collaterali – come la prima edizione di “Calici in grotta” – che hanno scaldato e reso vivo il territorio, unendo in un unico abbraccio la costa abruzzese con le aree interne della regione.

“L’obiettivo dell’incontro è quello di rendere pubblico il lavoro, ma soprattutto gli sforzi dell’ATC di questo ultimo anno che ci ha visti in prima linea per valorizzare il sito delle Grotte – e la risposta delle migliaia di afflussi durante tutto l’arco dell’anno ci ha dato ragione – e soprattutto rimettere al centro il territorio di San Demetrio che ha ancora tanto da raccontare”, spiega l’amministratore unico dell’Atc, Giovanni Cappelli.

“Sarà un’occasione anche per ringraziare tutti coloro che stanno collaborando per la riuscita dei nostri obiettivi e dei nostri eventi; l’intuito che ha portato alla creazione di Calici in Grotta’ è stato vincente. Stiamo portando avanti scelte che ci riempiono di orgoglio e soddisfazione. ‘Calici in Grotta’, alla sua prima edizione, è stato la dimostrazione che lavorando in sinergia e trasparenza si possono raggiungere obiettivi inimmaginabili. Un risultato positivo che ci sprona a fare meglio e ad alzare ancora di più l’asticella. Questo appuntamento sarà anche l’occasione per illustrare la seconda edizione dei Mercatini di Natale, un’altra idea dell’azienda insieme all’amministrazione comunale per promuovere non solo le Grotte, ma l’intero territorio sfruttando la magia del periodo più bello dell’anno. Vi aspettiamo numerosi, sarà un momento di festa!”

Parteciperanno all’incontro, moderato dalla giornalista e membro del Corecom Abruzzo, Roberta Galeotti: Giovanni Cappelli, amministratore unico dell’Atc; Antonio Di Bartolomeo, sindaco di San Demetrio Ne’ Vestini; Mattia Di Fabio, assessore al Turismo del Comune di San Demetrio; Victor Casulli, direttore dell’Atc; porteranno i loro saluti i rappresentanti delle istituzioni locali e regionali. Durante l’incontro verranno presentati i Mercatini di Natale, la seconda edizione dell’evento fortemente voluto dall’Atc, in sinergia con il comune di San Demetrio Ne’ Vestini, in programma a Stiffe da venerdì 8 a domenica 10 dicembre. A seguire previsto un buffet offerto da alcune attività del territorio.