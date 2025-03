GROTTE DI STIFFE: DAL 15 MARZO TORNANO LE APERTURE GIORNALIERE

L’AQUILA – Dal 15 marzo le Grotte di Stiffe, nel territorio del Comune di San Demetrio ne’ Vestini (L’Aquila) e del Parco naturale regionale Sirente Velino torneranno all’apertura giornaliera.

“Con 10 gradi fissi all’interno del sito carsico, le Grotte di Stiffe sono la meta ideale tutto l’anno per un viaggio alla scoperta del cuore dell’Abruzzo. Con l’avvicinarsi della primavera, però, la natura si risveglia, rendendo o, una scena naturalistica d’insieme senza eguali. Le Grotte di Stiffe rappresentano una delle meraviglie naturali più affascinanti d’Italia, grazie a una risorgenza attiva, in cui un fiume sotterraneo riaffiora creando spettacolari cascate e gallerie scolpite dall’acqua”, si legge nella nota.

“Smessi i “panni invernali”, con i numerosi eventi che hanno attirato tanti visitatori nel periodo natalizio e non solo, le Grotte di Stiffe sono già pronte per la stagione primaverile, per regalare e turisti e visitatori un’esperienza unica”, conclude la nota.

Per info e prenotazioni: www.grottedistiffeofficial.it