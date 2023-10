GROTTE DI STIFFE: DOMANI LA PRESENTAZIONE DELL’EVENTO “CALICI IN GROTTA”

L’AQUILA – Domani la presentazione, alle 11, nella Sala Silone di Palazzo dell’Emiciclo, dell’evento “Calici in grotta” promossa dall’ATC, l’Azienda speciale Territorio e Cultura dello stesse ente, in collaborazione con l’associazione “Montepulciano d’Abruzzo DOC Terre dei Vestini”, il Movimento Turismo del Vino Abruzzo ed il Comune di San Demetrio nei Vestini.

In questa occasione verranno illustrati i dettagli della manifestazione che per la prima volta vedrà protagoniste le migliori cantine d’Abruzzo all’interno di una cornice incantata ed unica come le Grotte di Stiffe. ‘Calici in grotta’ si terrà domenica 12 novembre 2023 all’interno delle Grotte di Stiffe.

Saranno presenti in conferenza stampa: l’amministratore unico dell’Atc, Giovanni Cappelli; il direttore dell’Atc, Victor Casulli; il sindaco di San Demetrio ne’ Vestini, Antonio di Bartolomeo; il vice presidente della Regione Abruzzo con delega all’agricoltura, Emanuele Imprudente; il vice presidente del Consiglio Regionale d’Abruzzo, Roberto Santangelo; Nicola D’Auria, presidente del Movimento Turismo Vino Abruzzo; Enrico Marramiero, presidente dell’Associazione Terre dei Vestini ed Alessandro Nicodemi, presidente del Consorzio di Tutela Vini d’Abruzzo.