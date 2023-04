GROTTE DI STIFFE, GRANDE SUCCESSO PER LE NOTTI MAGICHE: “TUTTO ESAURITO, SERVIRANNO REPLICHE”

SAN DEMTRIO NE’ VESTINI – Le esperienze in notturna nelle Grotte di Stiffe continuano a mietere consensi.

Durante questo lungo fine settimana, infatti, gli appuntamenti con le “Notti Magiche” hanno fatto registrare il tutto esaurito con numerosi visitatori che hanno affollato i turni di visita nel suggestivo scenario delle Grotte, eccezionalmente disponibile in notturna.

Ai visitatori, un attestato di partecipazione e simpatici gadget all’interno della caratteristica bag con il pipistrello, la mascotte delle Grotte. Si tratta della seconda iniziativa in notturna, ma dovranno seguirne altre per far fronte all’entusiasmo dei tanti, che a causa delle numerose richieste, non sono riusciti a prenotarsi.

“Nessuno rimarrà deluso – assicura Giovanni Cappelli, amministratore dell’ATC che gestisce il sito naturalistico – tant’è che siamo già al lavoro per organizzare i prossimi appuntamenti. La risposta dell’utenza è stata di grande entusiasmo, come d’altronde già accaduto durante il primo appuntamento, e ci stimola ad andare avanti in questa direzione”.

Soddisfatto il sindaco di San Demetrio ne’ Vestini, Antonio Di Bartolomeo per “”a riuscita di questa bella iniziativa, che valorizza le Grotte di Stiffe con ricadute positive per tutto il territorio, visti i tanti visitatori provenienti da fuori regione anche in notturna. Con questi presupposti, frutto del lavoro incessante e costruttivo di tutti, ci auguriamo di vivere una stagione estiva senza precedenti”.