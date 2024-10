GROTTE DI STIFFE: IL 18 E 19 OTTOBRE TORNANO LE “VISITE AL BUIO”

L’AQUILA – Dopo una stagione estiva da record, nelle Grotte di Stiffe torneranno le visite al buio, previste per venerdì 18 e sabato 19 ottobre. Un modo per scoprire la natura primordiale delle grotte, attraverso un’esplosione sensoriale senza eguali. Al buio, le grotte faranno da amplificatore agli altri sensi dei visitatori che verranno accompagnati in tutta sicurezza da guide specializzate.

“Nonostante i numeri in continua crescita – sottolinea Giovanni Cappelli, amministratore unico dell’Azienda Speciale Territorio e Cultura che gestisce il sito naturalistico – ci siamo imposti l’obiettivo di un continuo miglioramento e questi eventi rappresentano il modo più diretto di far conoscere le nostre Grotte. I riscontri positivi delle scorse edizioni ci dicono che l’esperienza della grotta al buio non solo è suggestiva, ma spalanca nuovi orizzonti nell’ambito delle visite guidate. Una evoluzione che non vogliamo solo accompagnare, ma anche anticipare, quando ci è possibile”.

“Si tratta di un’esperienza unica che nelle precedenti occasioni ha riscosso grande successo – spiega il direttore delle Grotte di Stiffe, Victor Casulli – proprio perché esalta i sensi in un modo inedito, che solo chi partecipa all’evento può sperimentare. Quando si spengono le luci, si accendono tutti gli altri sensi, per un’esperienza irripetibile che lascia puntualmente tutti sbalorditi. È come tornare indietro nel tempo, purificando la mente dallo stress e dai ritmi moderni, un tuffo in un’era lontana che solo nel cuore di una grotta si può rivivere in tutta la sua magia”.

“L’obiettivo dell’amministrazione comunale – conclude il sindaco di San Demetrio ne’ Vestini, Antonio Di Bartolomeo – è quello di aprire il nostro territorio al turismo sostenibile, dimostrando che qualità e quantità possono essere misure compatibili, quando si hanno eccellenze come le Grotte di Stiffe, il Lago Sinizzo e un territorio meraviglioso come il nostro. Aver dimostrato che tutto ciò è realizzabile è solo un punto di partenza per fare sempre meglio”.

Le Grotte di Stiffe saranno visitabili al buio, accompagnati da guide specializzate, nelle giornate di venerdì 18 e sabato 19 ottobre, con ingressi previsti alle ore 18,30 (primo turno) e 20,00 (secondo turno). Si consiglia abbigliamento adatto alla grotta e scarpe comode, possibilmente con suola antiscivolo. Bisogna presentarsi sul posto 20 minuti prima dell’inizio della visita.