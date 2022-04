GROTTE DI STIFFE LABORATORIO NATURALE, PRIMO PROGETTO DI RICERCA SU FAUNA ACQUATICA SOTTERRANEA

L’AQUILA – Al via il primo importante progetto di ricerca sulla distribuzione spaziale della fauna acquatica sotterranea che vive stabilmente nelle acque delle Grotte di Stiffe.

Si apre una interessante collaborazione scientifica tra il Gruppo Speleologico Aquilano e il Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell’Ambiente – Sezione Scienze Ambientali, Laboratorio di Stigobiologia.

Le Grotte di Stiffe, nel Comune di San Demetrio ne’ Vestini (L’Aquila) – dove nei mesi scorsi l’istituzione dell’azienda speciale per la gestione ha scatenato una bufera all’interno della maggioranza – “rappresentano un laboratorio naturale di elevato pregio naturalistico, dove la multidisciplinarità assicurata da questo rapporto di collaborazione, sta rendendo possibile lo studio della stigofauna rappresentata in queste grotte da molte specie animali stigobie”, si legge in una nota.

“Grazie al prezioso contributo del Gruppo Speleologico Aquilano e ai dati raccolti dalla Stazione Scientifica di Stiffe negli anni si sta mettendo a punto un’analisi complessa finalizzata a verificare la risposta degli organismi animali che vivono in queste acque alla variazione di temperatura osservata e attesa nell’ottica del cambiamento climatico”.

Come spiega il presidente Mauro Panzanaro: “L’iniziativa rientra in un percorso di studio e divulgazione promosso dal Gruppo Speleologico Aquilano che attraverso il coinvolgimento di numerosi enti mira ad ottenere una gestione integrata dei siti naturali locali in cui la sinergia tra le competenze scientifiche e quelle professionali innalzi la qualità e la visibilità internazionale delle risorse territoriali locali”.

“Ringraziamo questi due gruppi di lavoro che si sono interessati al nostro sito carsico per il loro studio – le parole dell’assessore al Turismo Mattia Di Fabio – Questa è solo una delle tante iniziative che l’amministrazione ha intenzione di intraprendere per la tutela naturale delle Grotte di Stiffe, grazie anche al Comitato Tecnico Scientifico da noi recentemente costituito. Si ringrazia per la collaborazione il Parco Naturale Sirente Velino e uPIX fotografia Ipogea”.