GROTTE DI STIFFE: PRENDE FORMA IL PRESEPE DI LUCI

SAN DEMETRIO NE’ VESTINI – Si accende la magia del Natale alle Grotte di Stiffe, a San Demetrio ne’ Vestini (L’Aquila), alle prese con l’allestimento di “Meraviglie di Luci”.

Nel weekend dell’Immacolata durante i mercatini di Natale a Stiffe si inaugurerà il Presepe di Luci, visitabile dal 7 dicembre.

Stanno prendendo forma i pastori, le pecorelle, i pipistrelli all’interno del sito naturalistico per raccontare un presepe immerso nella storia e nelle tradizioni del territorio.

Tanta è l’attesa per godere delle Grotte in un modo assolutamente inedito, dal 7 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, e tante sono anche le prenotazioni già pervenute.

L’iniziativa, denominata “Meraviglie di luci: il Presepe incantato nelle Grotte di Stiffe”, è organizzata dall’Azienda Speciale Territorio e cultura diretta dall’amministratore unico Giovanni Cappelli, con il Comune di San Demetrio ne’ Vestiti guidato dal sindaco Antonio Di Bartolomeo ed il patrocinio del Parco naturale regionale Sirente Velino.

“Il presepe luminoso in Grotta che presenteremo al pubblico – spiega il sindaco Antonio Di Bartolomeo – rappresenta un’iniziativa di rilevanza nazionale, fortemente voluta da questa amministrazione per rafforzare il nostro ruolo nel settore turistico locale durante il periodo natalizio. Si tratta di un investimento significativo, che ho sostenuto con passione fin dall’inizio, a partire da maggio, quando insieme al direttore Victor Casulli abbiamo visitato una delle aziende leader del settore per realizzare un presepe capace di narrare sia la storia dell’Avvento che quella del nostro territorio”.

“Abbiamo coinvolto con entusiasmo lo scenografo Giancarlo Gentilucci, il quale ha collaborato con i realizzatori per dar vita a un presepe unico nel centro Italia. Questa creazione rappresenterà una scoperta straordinaria, rendendo il nostro gioiello delle Grotte di Stiffe ancora più suggestivo in un’atmosfera natalizia incantevole. Ora ci aspettiamo una grande affluenza di visitatori; pronti a emozionare i loro cuori e le loro menti nel periodo più bello dell’anno: il Natale a San Demetrio”.

Per l’occasione, infatti, il regista Giancarlo Gentilucci ha ideato insieme al direttore delle Grotte di Stiffe, Victor Casulli, un percorso che accompagnerà i visitatori in un suggestivo racconto del Presepe, in un’attenta declinazione territoriale alla scoperta di luoghi, eccellenze enogastronomiche e personaggi del posto.

Oltre 50 le figure luminose lungo il percorso, realizzate dalla Faniuolo Light Emotion, azienda leader nel settore che ha curato allestimenti in tutto il mondo.

La regia, che coniugherà gli elementi classici del presepe a storia, personaggi e mestieri del territorio, è stata affidata a Giancarlo Gentilucci del Teatro Nobel per la Pace di San Demetrio. Non mancherà comunque l’approfondimento divulgativo legato alle peculiarità naturalistiche delle Grotte, grazie alle guide specializzate. Un connubio che renderà unica l’esperienza alle Grotte che per l’occasione prevede un tempo di visita più lungo, di circa 1 ora e mezza.