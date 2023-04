GROTTE DI STIFFE PROTAGONISTE ALLA STORICA FIERA DEL TEMPO LIBERO DI BOLZANO, “PROMOZIONE CONTINUA”

L’AQUILA – Da San Demetrio ne’ Vestini (L’Aquila) a Bolzano per far innamorare delle Grotte di Stiffe.

Dal 28 aprile al 1° maggio in scena la Fiera del Tempo Libero: ci sono anche le Grotte di Stiffe. Una nuova vetrina e un’occasione in più per promuovere il territorio e le sue incantevoli risorgenze.

“La promozione della nostra oasi naturalistica non si ferma. Un’attività che non si fonda solo sulla comunicazione web e social, ma che deve necessariamente passare anche attraverso la presenza diretta a manifestazioni come questa”: dalla Fiera del Tempo Libero a Bolzano il primo cittadino di San Demetrio, Antonio Di Bartolomeo, sottolinea la presenza dell’amministrazione e dell’Azienda speciale che gestisce le Grotte di Stiffe all’evento inaugurato ieri, 28 aprile.

Una manifestazione strategica, che raccoglie annualmente migliaia e migliaia di visitatori interessati a scoprire angoli di natura incontaminati e spunti per viaggi e gite fuori porta da programmare.

Continua, in questo modo, la strategia di promozione del sito delle Grotte di Stiffe, gioiello naturalistico del territorio aquilano.

“Come amministrazione e Azienda speciale abbiamo concentrato in questi anni i nostri sforzi e le nostre energie in un’attenta e costante opera di promozione delle Grotte – aggiunge il sindaco Di Bartolomeo – Per questo, cerchiamo sempre di essere presenti alle principali manifestazioni fieristiche in Italia, come nel caso della longeva Fiera del Tempo Libero qui a Bolzano, giunta alla sua 40esima edizione. Un grazie va alla Regione Abruzzo che, dopo anni di tanto parlare, finalmente mette a disposizione appositi spazi per far conoscere le realtà del nostro territorio. Un territorio fatto di eccellenze. Ciò grazie a una precisa volontà e all’impegno del presidente Marco Marsilio, dell’assessore regionale al Turismo Daniele D’Amario e dei dirigenti del settore turistico”.

“Nella partecipazione a questo tipo di eventi – conclude il sindaco – stiamo registrando un’attenzione costante verso il nostro Abruzzo da parte dei visitatori. Anche per questo continueremo a lavorare in questa direzione. Oggi, del resto, stiamo avendo molti riscontri positivi della diffusione e della promozione, rispetto alle partecipazioni alle Fiere tra il 2022 e l’inizio del 2023”.

Giovanni Cappelli, Amministratore unico dell’Atc di San Demetrio, evidenzia: “La presenza dell’Azienda Speciale nelle fiere più importanti del Turismo è fondamentale per far conoscere sempre più il nostro territorio, ma soprattutto le Grotte di Stiffe. L’impegno dell’azienda Speciale, in collaborazione con l’amministrazione comunale, sarà sempre massimo per ottenere via via risultati sempre migliori”.