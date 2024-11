GROTTE DI STIFFE: “UN ANNO DA RECORD CON 65.000 VISITATORI” E NUOVI EVENTI IN ARRIVO

SAN DEMETRIO NE’ VESTINI – “Quest’anno l’Azienda Speciale Territorio e Cultura chiuderà con numeri eccezionali. È il frutto di passione e lavoro di un team che porta in giro per l’Italia e l’Europa il nome delle Grotte di Stiffe, che hanno raggiunto quasi 65.000 ingressi”.

Così Giovanni Cappelli, amministratore unico dell’Azienda Speciale Territorio e Cultura, sottolineando il successo delle Grotte di Stiffe, nel comune di San Demetrio né Vestini (L’Aquila).

Le collaborazioni con enti locali, come il Comune dell’Aquila e la Regione Abruzzo, insieme a Cral (Circolo Ricreativo Aziendale dei Lavoratori), gli alberghi e ristoranti, hanno favorito il raggiungimento di questi numeri.

Cappelli annuncia anche l’obiettivo di stabilizzare il personale e consolidare le professionalità all’interno dell’azienda, a partire da progetti iniziati nel 2022.

“Crediamo che l’Azienda Speciale del Comune di San Demetrio possa portare un valore aggiunto al territorio, che ha potenzialità immense – prosegue Cappelli – Noi abbiamo fatto un lavoro eccezionale collaborando con L’Aquila Calcio, ma frequentando Roma, perché sono ancora pienamente convinto che le Grotte non siano abbastanza conosciute nella capitale d’Italia e lì abbiamo fatto una pubblicità immensa”.

Victor Casulli, direttore delle Grotte di Stiffe, evidenzia la particolarità delle Grotte, descrivendole come una “risorgenza attiva” con un percorso turistico che incanta i visitatori con stalattiti, stalagmiti e cascate.

“Riceviamo circa 70.000 visitatori all’anno, confermando le grotte come una delle più visitate in Italia”, sottolinea Casulli, annunciando anche i prossimi eventi come “Calici in Grotta” il 10 novembre, i mercatini di Natale e un presepe di luci dal 29 novembre.

Antonio di Bartolomeo, sindaco di San Demetrio, parla di un momento positivo per il turismo nel territorio, legato non solo al successo delle Grotte di Stiffe ma anche ad altre attrazioni, come il Lago Sinizzo.

“L’estate è stata caratterizzata da un flusso importante di visitatori, con circa 50.000 presenze nel nostro comune”, spiega il primo cittadino, evidenziando come il turismo sia ormai sempre più stanziale.

“Molti dei nostri ospiti hanno scelto di soggiornare nei nostri alberghi e gustare le specialità culinarie locali nei nostri ristoranti”.

Di Bartolomeo parla inoltre degli investimenti in accoglienza turistica, sia pubblici che privati, che stanno rafforzando l’offerta locale. Tra le prossime iniziative in programma, a novembre sarà il momento della Fiera delle Bugalette, uno degli appuntamenti tradizionali più attesi, che si terrà il 21 del mese.

“San Demetrio si distingue per una vivace scena culturale e sociale. Siamo fieri del lavoro svolto per accogliere i turisti e valorizzare il nostro patrimonio. Invitiamo tutti a scoprire le nostre bellezze naturali, le Grotte, il lago, ma anche le tradizioni e i sapori che rendono questo territorio unico”, conclude il sindaco.

Con una programmazione di eventi e una forte sinergia con il territorio, le Grotte di Stiffe si confermano come un punto di riferimento per il turismo abruzzese, promettendo nuove iniziative e un costante impegno per la valorizzazione delle bellezze naturalistiche.