GROTTE DI STIFFE: VISITA E APERITIVO CON I GRANDI PRODUTTORI DEL VINO IN ABRUZZO

L’AQUILA – Un aperitivo nelle Grotte di Stiffe o tra i vicoli caratteristici del borgo, nel comune di San Demetrio ne’ Vestini. Molto più che un’idea. L’iniziativa nasce da una comune volontà di sviluppo e condivisione delle ricchezze del territorio e, allora, vino e acqua non sembrano essere stati mai più vicini. Giornata di visite guidate, quella di venerdì 3 marzo, che ha visto alcuni tra i maggiori produttori di vino della Regione Abruzzo giungere nella cornice incantevole delle Grotte di Stiffe per una passeggiata perlustrativa e per incontrare Giovanni Cappelli, Amministratore unico dell’ATC, e l’assessore del Comune di San Demetrio, con delega al Turismo, Mattia Di Fabio.

I visitatori d’eccezione sono stati, invece: Nicola D’Auria, presidente nazionale del Movimento Turismo del Vino, Rocco Pasetti, presidente del Daq Vino, Enrico Marramiero, presidente dell’Associazione Terre dei Vestini, Fausto Di Nella, direttore del Movimento Turismo del Vino Abruzzo e dell’associazione TDV Turismo del Vino.

Un primo incontro per gettare le basi di un’iniziativa che vedrebbe le 57 Cantine vitivinicole regionali spostarsi dalla costa all’entroterra abruzzese, per organizzare eventi sia all’interno delle Grotte stesse, sia nei magici sentieri del borgo di Stiffe.

Tante cantine, un solo obiettivo. Dare vita ad appuntamenti enogastronomici in cui l’eccellenza del vino Made in Abruzzo incontri la naturalezza del paesaggio delle aree interne, di cui le Grotte di Stiffe – con le loro risorgenze – sono simbolo autentico.

Sul tavolo delle idee, quindi, delle degustazioni da programmare, in cui protagonista sarà il vino. Bianco, rosso, corposo, intenso: sapori che si intrecciano a una natura selvaggia, sempre pronta a incantare le migliaia di turisti che scelgono Stiffe ogni anno. In attesa che su tavoli veri e propri siano apparecchiati assaggi sfiziosi, accompagnati dal vino più adatto e dall’entusiasmo per un nuovo progetto attrattivo da condividere.

Una delle numerose iniziative che l’azienda sta portando avanti per promuovere il nostro territorio ed in particolare San Demetrio e le grotte di Stiffe.

Degustazioni che potranno avere vita non solo all’interno delle Grotte, ma anche nelle classiche Casette di legno che lo scorso dicembre hanno già ospitato i Mercatini di Natale. Il primo incontro si è concluso con l’impegno ad aggiornarsi per approfondire le molte idee già messe in campo. Il territorio è pronto alla nuova sfida: uniti e con obiettivi comuni, dalla costa all’entroterra.