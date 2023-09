GRUPPO DI ACQUISTO CAPPA COMPIE 40 ANNI: A MIGLIANICO 250 SOCI, FORNITORI E COLLABORATORI

MIGLIANICO – Il gruppo d’acquisto Cappa, che riunisce i principali professionisti e commercianti del settore agricolo abruzzese, compie 40 anni.

Per questo il 10 settembre 2023, alle ore 12.30, nel relais “la Chiave Bianca” di Miglianico (Chieti), il presidente del gruppo, Alessandro Sborgia (nella foto), ha chiamato a raccolta circa 250 invitati tra soci, fornitori, collaboratori ed istituzioni del settore.

Di seguito la nota completa.

Cappa (l’acronimo sta per cooperativa abruzzese prodotti per l’agricoltura) ha sede a Spoltore ed è nata nel 1983 per garantire agli operatori del settore una stabile posizione di solidità rispetto ai fornitori e un rilevante potere d’acquisto sul mercato.

All’epoca, un piccolo gruppo di commercianti agrari ebbe l’intuizione di unirsi per acquistare tutti insieme quei prodotti che nel settore agricolo diventavano sempre più richiesti ed indispensabili per l’agricoltore e per le aziende agricole.

Puntare sulla forza contrattuale dell’essere uniti si rivelò da subito una strategia vincente ed il gruppo, dagli iniziali 9 soci pionieri, ad oggi conta ben 26 soci tra Abruzzo, Marche e Molise.

Da allora ruolo di CAPPA nel mondo dell’agricoltura si è accresciuto anche grazie alla funzione di consulenza e di intermediario tra le più grandi aziende produttrici multinazionali e gli operatori del settore. CAPPA punta ad implementare la sua attività tenendo il passo con le nuove istanze del settore agricolo: il rispetto per l’impatto ambientale, la divulgazione delle emergenti tecnologie produttive innovative ed il costante dialogo con le istituzioni. Obiettivo ultimo è incentivare la crescita professionale dell’imprenditoria agricola, affinché si concretizzino realtà aziendali strutturate, in grado di accedere a piani di sviluppo regionali, nazionali e comunitari.