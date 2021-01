CANISTRO – Continua la operazione vaccinazione anti-Covid al gruppo sanitario Ini, punto di riferimento di Lazio, Abruzzo e centro sud Italia: ieri si è celebrato il V- Day nella divisione di Grottaferrata.

Come predisposto dal direttore sanitario, Michele Di Paolo, tutto era pronto fin dal mattino, il centro vaccinale allestito per l’occasione all’interno della struttura che sarà in prima linea nell’attuazione del piano vaccinale della ASL Roma 6. Il centro è caratterizzato da un percorso studiato nel dettaglio con sale di accettazione separate, sala vaccinazione e area di sorveglianza post somministrazione.

Alle 11.30, pur se in ritardo, sono arrivate le prime 200 dosi che sono state somministrate, come da linee guida, al personale sanitario delle strutture del Gruppo INI.

“E’ una giornata che aspettavamo con trepidazione, e la si leggeva negli occhi di tutti i nostri operatori – ha spiegato il dottor Di Paolo –. Iniziamo l’anno con uno spirito diverso e con la rinnovata speranza di uscire, tutti insieme, da questa pandemia. Nei prossimi giorni – conclude Di Paolo – attendiamo le altre dosi, il cui arrivo era previsto per oggi, per completare rapidamente questa prima fase”.

Tra i primi a sottoporsi a vaccinazione sono stati i professori Francesco Bove, Gaetano Lanzetta e Giulio Basoccu, e dottoresse Sonia Forte e Silvia D’Onofrio.

Il Gruppo Ini da oltre 70 anni opera in Lazio, Abruzzo e nel centro-sud Italia, con 10 strutture sanitarie, oltre 1200 posti letto e circa 1400 dipendenti.

