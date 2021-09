GRUPPO INI: ATTESTATI DI MERITO A OPERATORI IN PRIMA LINEA CONTRO COVID E NELLA CAMPAGNA VACCINALE

L’AQUILA – “La parola di oggi è gratitudine. Sono grato a chi, come voi, è stato in prima fila e sta contribuendo a questa esperienza straordinaria, soprattutto nella campagna di vaccinazione. Il percorso non è ancora concluso ma io sono certo che insieme riusciremo a vincere”.

Sono le parole pronunciate dall’assessore regionale alla Sanità e alla Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato, nel corso della cerimonia di consegna degli attestati di merito al personale sanitario del Gruppo sanitario INI “per il grande impegno profuso nella campagna vaccinale anti-covid”.

L’evento si è svolto ieri nella struttura di Grottaferrata (Roma) alla presenza tra gli altri di Jessica Veronica Faroni, esponente della famiglia proprietaria del gruppo che ha case di cura in Lazio e Abruzzo, manager sanitario del Ini e presidente di Aiop Lazio, e Narciso Mostarda, direttore generale Asl Roma 6. Nel consegnare i riconoscimenti, i presenti hanno ringraziato tutti gli operatori sanitari che da mesi combattono in prima linea la lotta contro il covid”.

“Il sistema sanitario – ha continuato Amato – ringrazia oggi tutti gli operatori, indistintamente, perché è la vittoria di un sistema che ha lavorato unito con lo stesso obiettivo e questo è stato un elemento molto importante. Abbiamo privilegiato una governance con una catena di comando molto corta, per trasmettere il più velocemente possibile indicazioni e informazioni. Nella lotta al virus il fattore tempo è fondamentale”.

“Il mio grazie – ha spiegato Faroni – a tutti gli operatori del Gruppo Ini. Grazie perché non c’è stato mai bisogno di chiedere. Grazie a tutte le strutture Aiop. Quando l’assessore ha chiesto aiuto nessuno si è negato: sia per le vaccinazioni che per i ricoveri Covid. È stato un esempio di grande Sanità. Non c’è stato Pubblico e non c’è stato Privato. È stato un momento di grande emergenza e tutti noi e sottolineo tutti, abbiamo lavorato insieme. Non è stato facile. Non è stato facile aprire e chiudere reparti e centri vaccinazione. E soprattutto non è stato facile capire come comportarsi con una popolazione che spesso era male informata o addirittura no vax. Un grande grazie all’assessore D’Amato e al dottor Mauro Casanatta che è stato un collegamento prezioso tra tutti noi”.

Il Gruppo Ini da oltre 70 anni opera in Abruzzo, Lazio e nel centro-sud Italia, con 10 strutture sanitarie, oltre 1200 posti letto e circa 2mila dipendenti.