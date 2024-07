GRUPPO INI: CON I RICOVERI TEMPORANEI SUPPORTO A PAZIENTI FRAGILI E CAREGIVER NEL PERIODO ESTIVO

ROMA – In una fase storica in cui l’invecchiamento della popolazione è un fattore in rapida crescita e il numero di over 65 in Italia è sempre più elevato, cresce proporzionalmente la necessità di assistenza per le categorie fragili come gli anziani, pazienti non autosufficienti e con necessità assistenziali continuative. Spesso accuditi in casa, con il supporto della famiglia e di caregiver, che si prendono cura di loro tutto l’anno, la gestione del paziente complesso necessita di soluzioni adeguate, anche temporanee, per consentire un’assistenza sanitaria di qualità e in continuità, ma anche per dare supporto e un periodo di riposo a famiglie e caregiver, gravati tutto l’anno dell’onere di assisterli tra le mura domestiche.

“Il servizio di ricovero e assistenza temporaneo – afferma in una nota la dottoressa Jessica Veronica Faroni, manager sanitario del Gruppo INI – offre non solo un aiuto prezioso ai pazienti ma anche un sollievo, una pausa, a chi, quotidianamente, si occupa di loro in casa, in particolare nel periodo estivo, ma non solo. Per questo abbiamo ideato nelle nostre strutture una tipologia di ricovero temporaneo, che metta a disposizione delle famiglie il servizio qualificato delle nostre strutture sanitarie che, oltre alla degenza, possono erogare servizi di supporto a 360 gradi: assistenza medica e infermieristica H24, check up, riabilitazione post intervento e post acuzie, approfondimenti diagnostici, continuità assistenziale e tutto ciò di cui può necessitare il paziente, consentendo alle famiglie di vivere serenamente una pausa durante l’anno”.

Il servizio di ricovero temporaneo è una risposta indispensabile a quella che sta emergendo come una necessità per tante famiglie in tutta Italia.

“Il nostro – spiega Faroni – è uno dei paesi con la popolazione più anziana al mondo, e la cura degli anziani o di familiari non autosufficienti rappresenta una sfida crescente per famiglie e caregiver, ruoli che spesso coincidono in molti nuclei. L’impegno continuativo di assistenza durante tutto il corso dell’anno è faticoso dal punto di vista fisico, mentale ed emotivo e il ricovero temporaneo, soprattutto nel periodo estivo, può consentire un momento di sollievo e di riposo a chi si occupa di assistere i proprio cari”.

“Il servizio di ricovero temporaneo allestito nelle cliniche del Gruppo INI (INI Grottaferrata, Villa Dante a Guidonia, Medicus a Tivoli, Città Bianca a Veroli, INI Canistro), è strutturato per garantire serenità al paziente, in regime privato, venendo incontro alle possibilità delle famiglie con condizioni accessibili e soluzioni dilazionabili. Il ricovero è facilitato dalla possibilità di accesso immediato, senza liste d’attesa, fattore di grande importanza per l’utenza”.