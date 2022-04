GRUPPO INI, UN ANNO FA RINNOVO CONTRATTO MEDICI: “SCELTA GIUSTA, IMPEGNO DOVEROSO SANITA’ PRIVATA”

ROMA – A quasi un anno dall’accordo per il rinnovo del contratto dei medici “non possiamo che confermare la validità del percorso intrapreso, pur rispettando le scelte di altri, nonostante i problemi e le congiunture che stiamo affrontando tutti. Siamo convinti di questa scelta, apprezzata dai nostri professionisti e speriamo che altri operatori ci seguano in questo percorso. Una soluzione rapida di questa situazione è auspicabile, sia per gli operatori della sanità ma soprattutto per i pazienti, che rischiano ulteriori disagi”.

Così, in una nota, il direttore generale del Gruppo Ini, Cristopher Faroni, interviene sulle distanze sindacali di questi giorni tra le organizzazioni dei medici e i rappresentanti nazionali delle strutture private, raccontando l’esperienza del proprio gruppo e parlando di quell’accordo come di “un impegno doveroso e lungimirante per la sanità privata”.

Il Gruppo INI, fondato 75 anni fa da Delfo Galileo Faroni, è articolato in 10 strutture ed è presente nel Lazio ed in Abruzzo con 1.200 posti letto e quasi 2.000 collaboratori.

“Il medico – dice Faroni – è una figura sempre più centrale nelle nostre organizzazioni ed è necessario valorizzarne adeguatamente la professionalità. Non esistono medici di serie A e di serie B”.