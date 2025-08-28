GRUPPO SOCIAL “MIA MOGLIE”: MARINELLI (PD), “ODIO SOCIAL CONTRO LE DONNE MINACCIA PER DEMOCRAZIA”

L’AQUILA – “L’odio in rete contro le donne è un fenomeno sempre più preoccupante, che non possiamo tollerare né sottovalutare. È un attacco non solo alla dignità delle donne, ma all’intera comunità democratica. Come Partito Democratico Abruzzo sentiamo il dovere di sostenere con forza l’avvio di un’indagine specifica su questo fenomeno, che rappresenta una delle nuove frontiere della violenza di genere”.

Così, in una nota, il segretario regionale del PD Abruzzo Daniele Marinelli, sulla vicenda del gruppo Facebook “Mia Moglie”.

“Le parole delle parlamentari e dei parlamentari del Partito Democratico in Commissione Femminicidio trovano la mia piena condivisione – sostiene Marinelli – È necessario un lavoro che coinvolga esperti, giuristi, istituzioni di garanzia e tutte le forze politiche, per costruire strumenti efficaci che sappiano proteggere le persone senza intaccare i diritti e le libertà fondamentali.

“Siamo davanti a una sfida civile, culturale e politica che riguarda ciascuno di noi: non si tratta solo di reprimere, ma di cambiare un clima tossico che normalizza l’insulto, l’umiliazione, la violenza verbale, l’uso senza consenso e la minaccia. Il Partito Democratico Abruzzo sarà al fianco delle donne colpite e di tutte le persone che scelgono di non voltarsi dall’altra parte. Serve una presa di responsabilità collettiva e il coraggio di dire con chiarezza che non c’è più spazio per l’indifferenza. Una volta per tutte, per davvero”, conclude.