L’AQUILA – L’ufficio tecnico della Gran Sasso Acqua S.p.A. informa che, a causa di una rottura causata da terzi sulla linea di distribuzione idrica, si è verificata un’interruzione dell’erogazione idrica, nella giornata di oggi mercoledì 12 marzo 2025 dalle ore 11:00 indicativamente fino alle ore 19:00, per consentire la riparazione del guasto, nelle seguenti zone dell’Aquila: Via Fontesecco (da Via XX Settembre a incrocio con Via degli Ortolani), Via XX settembre (da Ponte Belvedere a Via S. Andrea), Via Sant’Apollonia, Via Francesco de Marchi, Via S. Andrea, zone ricomprese nel perimetro delimitato da Viale Niccolò Persichetti, Via Roio, Via dell’Arcivescovado, Via S. Francesco di Pacia e Via XX settembre.

GSA L’AQUILA: OGGI PROBLEMI IDRICI IN CENTRO FINO ALLE 19 PER ROTTURA ALLA RETE CAUSATA DA TERZI L'AQUILA - L’ufficio tecnico della Gran Sasso Acqua S.p.A. informa che, a causa di una rottura causata da terzi sulla linea di distribuzione idrica,...