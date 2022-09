GSA: MANUTENZIONI CONDUTTURE, DOMANI SOSPENSIONE EROGAZIONE IDRICA A L’AQUILA OVEST

L’AQUILA – L’Ufficio tecnico della Gran Sasso Acqua spa informa che per manutenzioni urgenti sulla rete idrica nella zona L’Aquila ovest, in particolar modo sulla Statale 17, dal distributore Pio Quaianni a Centi Colella, in via dei Medici e via Molino di Pile, si renderà necessario operare un’interruzione dell’erogazione idrica, in fascia oraria diurna, nella giornata di domani giovedì 15 settembre 2022, indicativamente dalle ore 9 alle ore 12 salvo imprevisti.

Per gli utenti che avessero particolari urgenze, anche di tipo sanitario, è consigliabile dotarsi delle scorte necessarie. L’azienda si scusa per il disagio.