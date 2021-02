GSA, MESSA IN SICUREZZA ACQUIFERO GRAN SASSO: AGGIORNAMENTO SU INTERRUZIONI IDRICHE

L’AQUILA – L’Ufficio tecnico di Gran Sasso Acqua spa informa l’utenza che sta mancando l’acqua ad Assergi e Filetto, nelle zone alte di San Giacomo, nel Progetto case di Bazzano e, a seguito dell’abbassamento di pressione, mancherà a Navelli e nell’area Subequana.

“Le zone specifiche dove si registra il disagio dipendono dagli interventi effettuati per la messa a scarico, a causa di alcune interferenze con i lavori di messa in sicurezza del traforo del Gran Sasso – si legge in una nota – Si ricorda che i lavori per la pulitura delle calotte nelle gallerie del traforo sono terminati lo scorso novembre, e si sta ora procedendo con la messa in sicurezza del bacino acquifero, in modo da evitare qualsiasi possibile rischio dovuto al traffico veicolare e alle attività dei Laboratori nazionali di fisica nucleare”.

“Ringrazio il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi – commenta il presidente della società partecipata Alessandro Piccinini – grazie alla sua interlocuzione con i vertici di Strada dei Parchi spa siamo riusciti a far sospendere le lavorazioni per la prossima nottata evitando in tal modo ulteriori movimentazioni di residui e garantendo la sicurezza nell’erogazione della risorsa idrica all’utenza”.

“Contiamo di recuperare gli accumuli di acqua nella nottata – conclude il presidente – così da ripristinare la piena normalità nella mattinata di domani”.

Download in PDF©