GSSI: BANDO COMUNICATORE A TEMPO INDETERMINATO, RISERVATO A GIORNALISTI PROFESSIONISTI

L’AQUILA – Un posto a tempo indeterminato nel settore comunicazione: questo il posto in palio del concorso pubblico per esami indetto dalla Gran Sasso Science Institute (Gssi) dell’Aquila scuola di dottorato internazionale e un centro di ricerca e alta formazione nelle aree della fisica, della matematica, dell’informatica e delle scienze sociali, e di cui è rettrice, da settembre scorso Paola Inverardi, già rettrice dell’Università dell’Aquila.

Le domande dovranno essere presentate entro il 18 maggio tramite procedura on line.

Il concorso, a cui sono pronti a partecipare molti candidati, anche da fuori regione, è riservato innanzitutto a giornalisti iscritti all’albo dei professionisti e a laureati.

E i requisiti richiesti sono “le approfondite competenze e conoscenze tecniche inerenti la

comunicazione e l’informazione istituzionale, le relazioni con i media, la comunicazione digitale e

l’utilizzo dei social media”,. E ancora “competenze in materia di comunicazione istituzionale in ambito universitario (comunicazione e divulgazione in materia di didattica e ricerca), gestione delle relazioni con il territorio e con i diversi stakeholder, attività di terza missione”.

La figura dovrà, inoltre, “dimostrare di possedere un buon grado di autonomia relativo alla

soluzione di problemi complessi nel campo della comunicazione e informazione istituzionale, anche di carattere organizzativo e/o professionale, tali da consentire la gestione dei processi e delle attività strategiche relative”.

È, altresì, richiesta una buona conoscenza degli strumenti informatici e della lingua inglese.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con provvedimento del direttore generale Mario Picasso e sarà composta da esperti nelle materie oggetto della selezione.

Ci saranno due prove, con 30 punti per quella scritta a contenuto teorico-pratico e 30 punti per la prova orale. Saranno ammessi alla prova orale solo i candidati che abbiano riportato un punteggio di almeno 21/30 nella prova scritta.