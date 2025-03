GSSI L’AQUILA: PUBBLICATO BANDO PER GESTIONE BAR IN SEDE VIALE RENDINA

L’AQUILA – Il Gran Sasso Science Institute ha pubblicato la gara per la concessione del bar dell’edificio Ex Inps in viale Rendina.

L’ente, attivo nei campi della Fisica, Informatica, Matematica e Scienze Sociali, punta così all’apertura di un punto ristoro da destinare ai ricercatori e a tutto il personale.

Il bar, situato al piano terra dell’edificio che già ospita studenti e accademici, sarà dato in gestione per tre anni con la possibilità di un rinnovo per ulteriori due anni.

Il canone annuo è fissato in cinque mila euro; mentre il valore dell’appalto, calcolato sulla stima dei ricavi potenziali, è di 294 mila euro per il triennio.

L’area bar ha una superficie di circa 54 metri quadri: è presente uno spazio con bancone, un’area cucina e anche un’area già allestita con tavoli e sedie.

La scadenza per le offerte è fissata per il 31 marzo ore 12, ma eventuali richieste di sopralluogo dovranno essere fatte entro sempre mezzogiorno del giorno 14 marzo tramite il Portale UBuy.

Per maggiori informazioni, si può consultare la sezione Amministrazione Trasparente sul sito web del GSSI, sezione “Bandi di Gara e Contratti” .