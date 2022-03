GSSI L’AQUILA: IL 23 MARZO APPUNTAMENTO CON IL PREMIO NOBEL PER LA FISICA TAKAAKI KAJITA

L’AQUILA – Continua la serie di appuntamenti “L’Aquila Joint Astroparticle Colloquia”, promossa da Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN, dal Gran Sasso Science Institute e dal Dipartimento di Scienze Fisiche e Chimiche dell’Università degli Studi dell’Aquila.

All’interno del ricco programma di seminari scientifici, tenuti in modalità online, dopo Samuel Ting, è la volta di un altro premio Nobel, Takaaki Kajita, insignito nel 2015 con A.B. McDonald del Premio Nobel per la Fisica “per la scoperta delle oscillazioni del neutrino, che dimostra come i neutrini possiedano una massa”.

L’appuntamento è per mercoledì 23 marzo alle 14:30.

Per partecipare è sufficiente iscriversi via e-mail all’indirizzo colloquia@lists.infn.it per ricevere il link del collegamento e gli aggiornamenti relativi al programma.

Maggiori info sul sito di L’Aquila Joint Astroparticle Colloquia,

www. laquilacolloquia.wordpress.com

I seminari per l’anno accademico 2021/22 – rivolti sia a studenti e ricercatori sia alla comunità locale interessata – sono iniziati lo scorso novembre e si svolgeranno fino a giugno, ogni mercoledì alle 14.30. Al centro degli incontri ci sono le questioni e gli eventuali aspetti complessi legate alle più recenti e importanti ricerche in fisica astroparticellare. L’obiettivo dell’iniziativa è fornire una revisione dello stato delle conoscenze della materia e offrire una visione per il futuro.

Il calendario di “L’Aquila Joint Astroparticle Colloquia” è ideato e organizzato dai ricercatori e dalle ricercatrici del GSSI, dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso e dell’Università dell’Aquila Felicia Barbato, Giovanni Benato, Alfredo Ferella, Natalia Di Marco, Andrea Maselli, Fabrizio Nesti, Giulia Pagliaroli e Nicola Rossi.

Tutti i seminari di L’Aquila Joint Astroparticle Colloquia sono in lingua inglese.