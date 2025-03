GSSI L’AQUILA: TRE MESI DI STUDIO ALL’INSEGNA DELLA MATEMATICA CON SEMINARI E RICERCHE

L’AQUILA– Tre mesi densi di attività, seminari e tanta ricerca all’insegna della matematica. Inizia lunedì 31 marzo all’Aquila il trimestre intensivo di studi matematici dedicato a particelle, fluidi e modelli. Organizzato dall’area di matematica del Gran Sasso Science Institute, il “Particles, Fluids and Patterns: Analytical and Computational Challenges” è un evento di alto profilo che vedrà la partecipazione di studiosi e ricercatori di fama internazionale sino al 4 luglio.

L’iniziativa parte della programmazione scientifica del dipartimento di eccellenza in Matematica e Informatica del GSSI, ed ha l’obiettivo di esplorare le più recenti sfide teoriche e computazionali legate alla dinamica delle particelle, alla fluidodinamica e alla formazione di pattern in sistemi complessi e ai metodi numerici. Il programma prevede corsi avanzati, seminari e workshop, offrendo un’importante occasione di confronto tra matematici, fisici e ingegneri interessati alle applicazioni di queste tematiche.

La comprensione dei fenomeni studiati ha implicazioni fondamentali in numerosi campi, dalla modellizzazione dei materiali e dei fluidi in movimento fino alle applicazioni in biologia, geofisica, fino all’intelligenza artificiale. Tra gli argomenti trattati vi saranno modelli matematici per la fluidodinamica, problemi variazionali geometrici, dinamica dei vortici, teoria della diffusione, formazione di pattern nei fluidi o nei materiali, onde solitarie, limiti di scala per sistemi di particelle interagenti, sistemi dinamici strutturati, equazioni differenziali neurali, equazioni alle derivate parziali parametriche, analisi dei dati e ottimizzazione.

Il trimestre intensivo si distingue anche per la sua vocazione formativa e sarà un’occasione unica per i giovani ricercatori. Dottorandi e studiosi, sia del GSSI sia provenienti da altre università italiane e straniere, avranno la possibilità di interagire con esperti del settore e di approfondire strumenti teorici e computazionali all’avanguardia. La presenza di scienziati di primo piano renderà l’evento un momento chiave per stimolare nuove collaborazioni e sviluppare idee innovative.

L’evento si terrà presso il GSSI a L’Aquila e sarà accessibile a una platea internazionale di ricercatori interessati.Maggiori informazioni, insieme al programma dettagliato, sono disponibili sul sito ufficiale: https://trimester2025.math.gssi.it.