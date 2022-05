GSSI: LO SGUARDO DI MARYAM MIRZAKHANI, QUANDO LA MATEMATICA INCONTRA IL FUMETTTO

L’AQUILA – Cosa succede quando il fumetto incontra la matematica? Il 9 maggio alle ore 15 l’Auditorium del Parco de L’Aquila ospiterà l’evento “Lo sguardo di Mirzakhani”, con la presentazione del fumetto sulla figura di Maryam Mirzakhani, prima donna a ricevere nel 2014 la prestigiosa Medaglia Fields, il più alto riconoscimento per chi fa matematica.

L’incontro è ideato e organizzato da UMI Unione Matematica Italiana, GSSI Gran Sasso Science Institute e DISIM Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell’Informazione e Matematica dell’Università degli Studi dell’Aquila in occasione di “May 12: Celebrating Women in Mathematics”, la serie di eventi internazionali che celebrano le donne in matematica.

Dalle ore 15 alle 17 del prossimo 9 maggio, l’Auditorium del Parco si aprirà alla cittadinanza in occasione della presentazione del fumetto “Sotto il segno del Toro”, pubblicato da Comics&Science-CNR: la graphic novel è contenuta nel volume “The Mirzakhani Issue”, dedicato a Maryam Mirzakhani, grande matematica dei nostri tempi.

La disegnatrice Silvia Ziche, lo sceneggiatore Davide La Rosa, il saggista ed editor Andrea Plazzi, in dialogo con le matematiche Chiara de Fabritiis, Annamaria Iezzi e Barbara Nelli, racconteranno tratti di Maryam e l’esperienza vissuta nel dare corpo alla storia e alla ricerca della grande studiosa iraniana.

Durante l’evento porteranno i saluti delle istituzioni Eugenio Coccia, rettore del GSSI e Guido Proietti, direttore del DISIM dell’Università degli Studi dell’Aquila. La partecipazione è con ingresso libero senza necessità di prenotazione, fino ad esaurimento dei posti a disposizione e nel rispetto della normativa Covid vigente. Lo streaming dell’evento sarà disponibile su www.univaq.it/live.

“Lo sguardo di Mirzakhani” è parte di “May 12: Celebrating Women in Mathematics”, la serie di iniziative che si svolgono ogni anno in tutto il mondo in occasione della giornata che celebra le donne matematiche, arrivata quest’anno alla quarta edizione. Obiettivo del progetto “May 12”, data del compleanno di Mirzakhani, è promuovere la partecipazione delle donne alla ricerca matematica. La lista degli eventi per il 2022 è disponibile al link: https://may12.womeninmaths.org/2022-list.