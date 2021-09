GSSI, L’UNIVERSO SCENDE IN CAMPO: IL PRE-EVENTO DI SHARPER L’AQUILA

L’AQUILA – Mescola l’astrofisica con il format della gamification lo spettacolo “Torneo: l’universo scene in campo” che si terrà oggi all’Auditorium del Parco alle ore 21.30. Protagonisti saranno i fisici del GSSI Fernando Ferroni ed Elisabetta Baracchini accompagnati dal conduttore, regista, comico e autore Francesco “Ciccio” Lancia, informatico di formazione, ma noto soprattutto per le sue collaborazioni con Radio DeeJay, il Trio Medusa e altre importanti realtà della radio e della tv. Proprio dalla sua passione per la scrittura, l’improvvisazione teatrale e i giochi da tavolo è nata l’idea di organizzare un evento scientifico alternativo coinvolgendo i due esperti di fisica delle particelle per un viaggio che toccherà gli 8 “temi big della fisica” dalla materia oscura al bosone di Higgs.

“La gamification è in pratica l’utilizzo di meccanismi tipici del gioco, soprattutto dei videogiochi, basati su punti, livelli, premi, beni virtuali, classifiche – spiega Chiara Badia del GSSI, curatrice dell’evento – Ma in questo caso a confrontarsi saranno alcuni temi scientifici di punta e i “giocatori” saranno gli spettatori stessi” che decideranno se è più distruttivo un buco nero o un fascio di neutrini o se sono più affascinanti le supernove o le onde gravitazionali”.

L’evento è gratuito ed è inserito nel programma di SHARPER – La Notte Europea dei Ricercatori a L’Aquila. Le registrazioni sono disponibili a questo link https://www.sharper-night.it/evento/conferenza-torneo-luniverso-scende-in-campo/

Per conoscere il programma completo di SHARPER: https://www.sharper-night.it/sharper-laquila/