GUARDIA DI FINANZA, IL COLONNELLO FRANCO TUOSTO È IL NUOVO COMANDANTE DEL GRUPPO PESCARA

PESCARA – Il Colonnello Franco Tuostoha assunto il Comando del Gruppo di Pescara, subentrando al Maggiore Marco Toppetti, trasferito presso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara.

Il Maggiore Marco Toppetti, 51 anni, lascia l’incaricodi Comandante del Gruppo di Pescara dopo 4 anni; ha coordinato numerose e complesse indagini di Polizia Giudiziaria e Tributaria, senza tralasciare il controllo economico del territorio pescarese con particolare riferimento al contrasto alla contraffazione ed allo spaccio delle sostanze stupefacenti; laureato in Giurisprudenza, prima del comando del Gruppo di Pescara è stato Comandante della Compagnia di Giulianova ed ha ricoperto, nel corso della carriera, prestigiosi incarichi presso il Nucleo di Polizia Tributaria di Roma, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, il Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza ed il Nucleo di Polizia Tributaria di Chieti.

Il neo Comandante, 59 anni, originario di Carinola (CE), laureato in Giurisprudenza e in Economia e Management,ha maturato una vasta competenza operativa sia nei reparti territoriali, avendo comandato per 4 anni la Tenenza di Montepulciano e per 5 la Compagnia di Foggia, sia negli specifici comparti di polizia economica e finanziaria, in quanto ha diretto, per 6 anni complessivi, le Sezioni Verifiche dei Nuclei Polizia Tributaria di Campobasso e di Foggia e, nell’ultimo quinquennio, il Gruppo Tutela Finanza Pubblica alla sede di Pescara presso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria. Vanta, infine, una significativa esperienza triennale quale Capo Ufficio Operazioni del Comando Regionale Molise.

Presso il Nucleo PEF di Pescara, ha fornito un personale e determinante apporto in importanti operazioni di servizio, tra cui ricordiamo le operazioni “Double Face”, “Gasol-IVA”, “Grandi Eventi” ed “E-commerce”.