GUARDIA DI FINANZA: IL COMANDANTE REGIONALE ABRUZZO GIANLUIGI D’ALFONSO IN VISITA AL COMANDO PROVINCIALE DI TERAMO

TERAMO – Nella giornata di ieri, il Generale di Brigata Gianluigi D’Alfonso, Comandante Regionale Abruzzo della Guardia di Finanza, si è recato in visita ispettiva alla Caserma “Ten. Andrea Costantini”, sede del Comando Provinciale di Teramo.

Accolto dal Comandante Provinciale – Col. Gianfranco Lucignano – il Comandante Regionale ha ascoltato un’ampia relazione con la quale gli è stata illustrata le peculiarità del contesto socio-economico della provincia e le principali attività svolte dai Reparti del Corpo a tutela della sicurezza economica e finanziaria del territorio.

L’Alto Ufficiale ha poi incontrato, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni sul distanziamento sociale, una rappresentanza di militari muniti di Dpi., in servizio presso i Reparti alla sede ai quali ha rivolto un indirizzo di saluto manifestando il personale ringraziamento per l’impegno profuso nella quotidiana azione di tutela della legalità e delle Istituzioni in questo particolare periodo legato all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Al termine dell’incontro, il Generale di Brigata Gianluigi D’Alfonso ha voluto esprimere parole di apprezzamento per la positiva considerazione di cui la Guardia di Finanza teramana gode tra le varie Istituzioni e nella cittadinanza.

