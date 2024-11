GUARDIA DI FINANZA: PUBBLICATO IL BANDO DI CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DI 1.634 ALLIEVI

L’AQUILA – È indetto, per l’anno 2024, un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1.634 allievi finanzieri così ripartiti:

a) n. 1.420 del contingente ordinario di cui:

(1) n. 204 da avviare al conseguimento della specializzazione “Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)”;

(2) n. 1.216 destinati ai cittadini italiani non specializzati di cui:

(a) n. 851 ai volontari in ferma prefissata e in ferma prefissata iniziale delle Forze armate;

(b) n. 365 agli altri cittadini italiani;

b) n. 214 del contingente di mare di cui:

(1) n. 150 riservati ai volontari in ferma prefissata e in ferma prefissata iniziale delle Forze armate ripartiti come segue:

(a) n. 62 da avviare al conseguimento della specializzazione “Nocchiere”;

(b) n. 69 da avviare al conseguimento della specializzazione “Motorista navale”;

(c) n. 19 da avviare al conseguimento della specializzazione “Operatore di sistema”;

(2) n. 64 destinati agli altri cittadini italiani ripartiti come segue:

(a) n. 27 da avviare al conseguimento della specializzazione “Nocchiere”;

(b) n. 29 da avviare al conseguimento della specializzazione “Motorista navale”;

(c) n. 8 da avviare al conseguimento della specializzazione “Operatore di sistema”.

Ai cittadini italiani in possesso dell’attestato di bilinguismo di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e degli ulteriori requisiti di cui al successivo articolo 2, commi 1 e 2, lettera b), sono riservati:

a) n. 2 posti di quelli di cui al comma 1, lettera a), punto (1);

b) n. 13 posti di quelli di cui al comma 1, lettera a), punto (2), lettera (b).

Area geografica:

Nazionale

Valutazione:

Per titoli ed esami

Stato:Aperto

Data apertura candidature:

20 Novembre 2024 18:10

Data chiusura candidature:

20 Dicembre 2024 12:00

Numero di posti:

1634

Ente di riferimento:

Guardia di Finanza – Centro di Reclutamento Roma

Link al sito della PA:

https://concorsi.gdf.gov.it/Portale-Concorsi/DettaglioConcorso.aspx?c=V0RHQTVxZHlGUSs5bUliV2p3ckRBdz09

BANDO