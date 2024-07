GUARDIA MEDICA ESTIVA E TURISTICA: IL PREFETTO DI CHIETI CONVOCA RIUNIONE CON SINDACI 

FOSSACESIA – “Abbiamo concordato la convocazione di una riunione dopo aver sentito la Prefettura e la Asl. Nel corso dell’incontro ribadiremo come la decisione della Asl2 Abruzzo vada a penalizzare i nostri territori, in quanto verrebbe meno un servizio essenziale per tanti turisti,che durante il periodo estivo soggiornano sia nei centri marittimi che di montagna, e per i numerosi pendolari che affollano ogni giorno le nostre spiagge”.

Così il sindaco di Fossacesia (Chieti), Enrico Di Giuseppantonio, in merito alla riunione, convocata dal Prefetto di Chieti, Mario Della Cioppa, per le 12.30 di lunedì 8 luglio, su richiesta dello stesso primo cittadino e dei sindaci Francesco Menna (Vasto), Emanuela De Nicolis (San Salvo) Filippo Marinucci (Casalbordino), Nino Di Fonso (Torino di Sangro), Emiliano Bozzelli (San Vito Chietino) e Claudio D’Emilio (Palena), “per un confronto che consenta di trovare una soluzione per la riapertura della Guardia Medica estiva e turistica nei loro comuni”.

Saranno presenti l’assessore regionale alla Sanità, Nicoletta Verì, ed il direttore generale della Asl 2, Thomas Schael.

“Si tenga conto – aggiungono in una nota i sette sindaci – che nei mesi da luglio a settembre, la popolazione di questi territori triplica numericamente ed è caratterizzata principalmente da famiglie con bambini o anziani che decidono di trascorrere qui le loro vacanze”.