GUARDIAGRELE: 3 MILIONI DI EURO PER ADEGUAMENTO SISMICO PRESIDIO TERRITORIALE ASSISTENZIALE

CHIETI – Approvata dalla Asl di Lanciano-Vasto-Chieti la delibera per il miglioramento e l’adeguamento sismico del presidio territoriale assistenziale “Maria SS Immacolata” di Guardiagrele. “Un progetto fortemente voluto da questa giunta regionale nell’ambito del miglioramento delle infrastrutture ospedaliere nell’intera regione.

Il direttore generale della Asl, Mauro Palmieri, ha approvato un progetto esecutivo per un importo di oltre 4.500.000 euro, finanziato attraverso risorse destinate alla mitigazione del rischio sismico previsti nel programma triennale dei lavori pubblici 25-27. Obiettivo della ASL è quello di scegliere la ditta entro il 20 luglio per aprire il cantiere e iniziare i lavori nel mese di agosto, così come stabilito dalla Protezione civile” – a dichiararlo è il presidente della Giunta regionale Marco Marsilio.