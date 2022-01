GUARDIAGRELE, AL VIA ALLESTIMENTO DELLA 52ESIMA EDIZIONE DELLA MOSTRA DELL’ARTIGIANATO ARTISTICO

GUARDIAGRELE – L’organizzazione della mostra dell’artigianato artistico abruzzese di Guardiagrele è già in moto per allestire la cinquantaduesima edizione in programma dal 1 al 28 agosto prossimo. La mostra di quest’anno, attraverserà tutti i settori nei quali l’opera e l’ispirazione dell’artigianato abruzzese trovano una valida espressione anche grazie alla disposizione elegante ed innovativa basata sui “suoni dell’artigianato”.

Il concorso del 2022 sarà legato al gioco. Un tema scelto non a caso visto il periodo difficile che stiamo attraversando da un paio d’anni. La rassegna farà affidamento su fantasia e creatività di maestri artigiani, designer e studenti dei licei artistici che si ispireranno al gioco inteso nel senso più ampio del termine puntando su tradizione, innovazione, improvvisazione, movimento e divertimento.

Giochi veri e propri che possono diventare oggetti di arredo, manufatti raffiguranti scene di svago, passatempi antichi e moderni, gioielli scacciapensieri e antichi giocattoli riletti in chiave moderna.

“Non va tralasciato l’aspetto ambientale, in un mondo in cui c’è un eccesso di giocattoli in plastica realizzati chissà dove”, spiega il presidente dell’Ente mostra Gianfranco Marsibilio continuando: “vorremmo privilegiare materiali ecologici e tornare a lavorazioni artigianali locali ed ecosostenibili”.