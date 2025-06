GUARDIAGRELE: CONSEGNATI I LAVORI PER METTERE IN SICUREZZA IL COSTONE ROCCIOSO A BOCCA DI VALLE

GUARDIAGRELE – Il Comune di Guardiagrele (Chieti) ha consegnato i lavori di messa in sicurezza del costone roccioso situato in località Bocca di Valle, un intervento resosi necessario a seguito degli eventi metereologici del 2023 che costrinsero all’evacuazione dei residenti. L’opera, fortemente voluta dall’Amministrazione comunale, è stata progettata dall’Ing. Nicola Masciarelli è stata finanziata dalla Regione Abruzzo con i fondi per i dissesti, per un importo di euro 250.000,00.

I lavori appaltati all’impresa “Strade e Ambiente” di Chieti, sono stati consegnati in questi giorni e verranno realizzati nel tempo previsto di 90 giorni. I lavori, per quanto attiene gli aspetti tecnici, includono la rimozione dei detriti rocciosi e la messa in sicurezza della parte di costone a ridosso delle abitazioni. “Si tratta di un intervento importante per la sicurezza e per la valorizzazione del nostro territorio,” ha dichiarato il Sindaco Donatello Di Prinzio. “Ringraziamo tutti gli enti coinvolti e i cittadini per la pazienza dimostrata.”

Con la consegna dei lavori, l’Amministrazione comunale rinnova il proprio impegno nella tutela dell’ambiente e nella sicurezza dei cittadini, consapevole del valore paesaggistico e turistico che l’area di Bocca di Valle rappresenta per l’intero territorio.