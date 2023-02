GUARDIAGRELE: DA REGIONE 300MILA EURO PER RIQUALIFICAZIONE RIONE CAPPUCCINI

GUARDIAGRELE – Trecentomila euro dalla Regione Abruzzo, con i fondi P.I.N.Q.U.A. per riqualificare la parte più densamente popolata del borgo, Rione Cappuccini.

Come si legge in una nota, il progetto, che rientra nell’ambito delle iniziative PINQUA di rigenerazione urbana e riqualificazione degli spazi, e guidate a livello regionale dall’assessore regionale Nicola Campitelli, della Lega, prevede, nella zona adiacente la scuola dell’infanzia, la realizzazione di una area green attrezzata “multifunzionale” e moderna, con percorsi salutistici per anziani, aree per bambini con giochi di ultima generazione, colonnine di ricarica elettrica per bici, auto e moto e spazi fruibili dalla cittadina tutta.

“Dove ora c’è un’area vuota e disordinata, sorgerà un nuovo spazio verde fruibile da tutta la cittadina, che contribuirà a dare una ventata di innovazione e lustro al nostro borgo. Ringraziamo l’assessore Campitelli per l’attenzione rivolta alla nostra città”, aggiunge Antonio Colasante, coordinatore della Lega di Guardiagrele.

“Siamo felici di poter presto consegnare un luogo rinnovato e vivibile alla nostra città. Grazie al progetto, che vede un insieme di importanti azioni di riqualificazione e interventi di recupero a livello di infrastrutture e servizi, anche Guardiagrele si vota a tutela della sostenibilità ambientale”, commenta infine la consigliera comunale del carroccio, Evelina Odorisio.