GUARDIAGRELE, ESCE DI CASA E VIOLA OBBLIGO QUARANTENA: DENUNCIATO

GUARDIAGRELE – Un uomo di 48 anni è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Guardiagrele per l’inosservanza di un provvedimento dell’Autorità.

Quando i militari si sono presentati a casa sua in pieno giorno per verificare il rispetto della quarantena, hanno trovato solo la moglie, sottoposta alla stessa misura, la quale ha detto che il marito era uscito senza dirle dove sarebbe andato. Poco prima che i carabinieri lasciassero la casa però, è tornato l’uomo, che non ha saputo dare una spiegazione plausibile. È stato quindi denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Chieti.

