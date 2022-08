GUARDIAGRELE: IL GO ABRUZZO FESTIVAL ENTRA NEL FONDO UNICO DELLO SPETTACOLO DEL MINISTERO

GUARDIAGRELE – È ancora in corso l’ottava edizione del GO Abruzzo Festival, che culminerà il 21 e 22 agosto con la recita dell’opera di Philip Glass “Les enfants terribles”, diretta da Maurizio Colasanti con la regia di Aldo Tarabella e le giovani voci curate da Susanna Rigacci, quando giunge una notizia importante per la manifestazione nata nel 2015: dopo otto anni di impegno, opere, eventi, musica, il Festival di Guardiagrele è finalmente stato ammesso nel FUS, il Fondo Unico per lo Spettacolo del Ministero, che con la legge n. 163 del 30 aprile 1985 sostiene attività di produzione e programmazione di musica, teatro e danza.

“Dal 2015 il GO Abruzzo Festival, giunto quest’anno all’ottava edizione, porta nella cittadina della Maiella artisti e compagini di livello internazionale, ma il suo punto di forza è la valorizzazione dei giovani talenti grazie alla formula dell’opera studio, che attraverso audizioni aperte a giovani provenienti da tutto il mondo sceglie e forma i cantanti che ricopriranno i ruoli nelle opere in cartellone. L’ingresso nel FUS rappresenta insieme un traguardo e un punto di partenza per nuove idee, stimoli e progetti”, si legge nella nota.