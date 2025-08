GUARDIAGRELE: INAUGURATA LA MOSTRA DELL’ARTIGIANATO ARTISTICO

GUARDIAGRELE – “Siamo convinti del ruolo dell’Ente fiera di Guardiagrele (Chieti) che ha un suo valore non solo per gli artigiani, ma per l’Abruzzo e la sua economia, per il mantenimento di un sistema di identità che caratterizzi l’artigianato artistico abruzzese. Siamo convinti del valore e del lavoro svolto dal presidente Gianfranco Marsibilio e da tutta la sua squadra”. Lo ha dichiarato l’assessore alle Attività Produttive e Lavoro Tiziana Magnacca nel presenziare alla cerimonia di inaugurazione della 55esima edizione della Mostra dell’artigianato artistico abruzzese di Guardiagrele.

“Con l’opera manuale, l’artigiano trasforma, ripara, rigenera, unisce, condivide, rendendo vive e uniche le sue opere mettendo in connessione territori e saperi nella sostenibilità. Artigiani, gente normale che fa cose straordinarie. La Regione Abruzzo – ha evidenziato l’assessore – sostiene in maniera convinta un settore che rappresenta una grande modernità perché in grado di innovarsi utilizzando i nuovi strumenti messi a disposizione dalla digitalizzazione”.

L’assessore ha ricordato, poi, l’impegno per utilizzare una parte dei fondi Fers sulla competitività calibrandoli al sostegno delle aziende micro e piccole come quelle dell’artigianato. “Siamo al lavoro per consentire l’accesso al microcredito – ha aggiunto – per le aziende artigianali con tagli di finanziamento da 10 a 60 mila euro con una quota destinata a fondo perduto. Una misura attesa quanto indispensabile”.

Inoltre, è previsto anche un avviso, curato da Fira per conto di Regione Abruzzo, per l’internazionalizzazione. Iniziativa che consentirà di mettere a bando un milione di euro per le imprese artigiane “per portare la nostra storia e le nostre tradizioni fuori dai confini nazionali nonostante i dazi e le pressioni geopolitiche per cercare nuovi mercati”.

L’assessore ha, infine, annunciato che con le associazioni di settore si sta riscrivendo la legge sull’artigianato “che prevede che le botteghe scuola dovranno dare nuova linfa al settore attraverso quell’irrinunciabile passaggio generazionale accompagnato dalla formazione per imparare quella manualità che caratterizza il lavoro dell’artigiano”. Presente anche il sottosegretario alla Presidenza con delega alla Cultura, Daniele D’Amario.