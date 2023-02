GUARDIAGRELE: PRECIPITA IN UN DIRUPO E MUORE A 72 ANNI, DOMANI I FUNERALI DI COSTANTINO ALIMONTI

GUARDIAGRELE – Era uscito di casa facendo perdere le sue tracce, poi il ritrovamento intorno alle 20: Costantino Alimonti, 72 anni, ex imprenditore del settore manifatturiero, da tutti conosciuto come Dino, è caduto in burrone ed è morto dopo un volo di circa 40 metri.

Il corpo è stato trovato ieri sera in una scarpata poco distante dalla sua abitazione, in contrada Colle Barone a Guardiagrele (Chieti).

Secondo le prime informazioni, come riporta Il Centro, si ipotizza una caduta accidentale dovuta al percorso impervio o forse a un malore che ha colto l’anziano mentre passeggiava in quella zona. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del Comando provinciale di Chieti per le operazioni di recupero dal dirupo e un’ambulanza del 118, arrivata dalla postazione di Guardiagrele. Ma, una volta tirato su il corpo dell’uomo, i medici e gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Dopo i primi accertamenti la salma è stata restituita alla famiglia per la celebrazione del rito funebre, senza bisogno di ricorrere all’autopsia.

I funerali si svolgeranno domani, lunedì 20 febbraio, muovendo alle 14.30 dall’abitazione in contrada Colle Barone per la Chiesa di San Nicola di Bari.

A piangerne la scomparsa i due figli, Domenico, imprenditore di Guardiagrele, e Luigina, avvocato. La moglie, da quanto si apprende, è venuta a mancare pochi anni fa.