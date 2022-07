GUARDIAGRELE: PRESENTATA 52ESIMA MOSTRA ARTIGIANATO ARTISTICO, FILO CONDUTTORE “IL GIOCO”

PESCARA – Presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa, a Pescara, la 52esima edizione della Mostra dell’Artigianato artistico abruzzese di Guardiagrele (CH).

Il tema principale della kermesse dell’edizione 2022 è il “gioco”: sarà il filo conduttore della programmazione del cartellone e delle manifestazioni culturali che faranno da corollario alla rassegna in programma nel Palazzo dell’Artigianato dal 1 al 28 agosto. Alla presentazione ha partecipato l’assessore regionale alle attività produttive Daniele D’Amario.

“È una manifestazione importante, simbolo dell’artigianato artistico regionale – ha esordito l’assessore Daniele D’Amario -. La kermesse di Guardiagrele, molto seguita, consente di accendere i riflettori sul nostro artigianato: è un’occasione di promozione e di valorizzazione straordinaria dopo la pandemia. Per il rilancio del settore abbiamo previsto – sottolinea l’assessore – risorse economiche importanti nella programmazione europea 21-27, nell’obiettivo di Policy 1 (competitività), mentre, a breve, pubblicheremo un bando per sostenere il settore dell’artigianato, nelle sue diverse articolazioni, con interventi specifici. Non solo. Vogliamo incentivare l’internalizzazione dei nostri artigiani con azioni di formazione, a tal proposito, il protocollo stipulato con Amazon, per l’e-commerce, viaggia verso questa direzione”.

Alla presentazione ha partecipato il presidente del Consiglio di amministrazione dell’Ente mostra artigianato artistico abruzzese, Gianfranco Marsibilio.