GUARDIAGRELE: PRESENTATO IL PROGETTO “MATRIMONIO NEL BORGO” FINALIZZATO AD ATTRARRE COPPIE STRANIERE

GUARDIAGRELE- Il San Valentino, nel Borgo di Guardiagrele (Chieti), viene celebrato con la presentazione di una nuova iniziativa dedicata al turismo romantico, ovvero quello del Wedding Tourism, con l’adesione al progetto “Matrimonio nel Borgo” promosso dall’Associazione Culturale Wedding Bureau.

Come si legge in una nota, l’attività è volta ad identificare e comporre una proposta turistica destinata ad un target molto specifico, quello degli sposi, prevalentemente stranieri. E’ recente del 12 febbraio, la pubblicazione dei dati dell’andamento 2024 Wedding Tourism in Italia, elaborati dal Centro Studi Turistici di Firenze per Italy For Weddings ed ENIT. Una panoramica che certifica come aumenti la volontà, da parte degli stranieri, di organizzare matrimoni unici nel loro genere grazie all’attrazione esercitata dal Made in Italy, dalle nostre destinazioni e dai prodotti locali.

Gli eventi matrimoniali di coppie che scelgono l’Italia per il loro giorno del “SI” crescono del + 11%, quasi 1 miliardo di euro generato dal settore. La richiesta principale delle coppie straniere va nella direzione degli Small o Intimate Wedding, dalla Wedding Week, del Green Wedding, sempre più in aumento il fenomeno del rinnovo delle promesse. Gli stranieri confermano una predilezione per la festa delle nozze nelle dimore storiche, nei borghi e castelli, ma sempre più si è alla ricerca di luoghi panoramici, suggestivi e iconici, immersi nell’autenticità che questi luoghi sanno donare agli sposi ed ai loro ospiti. Il borgo di Guardiagrele si stava già preparando per strutturarsi al meglio per intercettare questa forma di turismo, ed i dati appena resi noti, confermano che siamo sulla buona strada e che non si può trascurare questo prodotto turistico in quanto il borgo ed il territorio sono espressione di quanto questi particolari turisti ricercano.

Il progetto Matrimonio nel Borgo, pone la sua operatività su due aspetti focali: il primo è quello ottimizzare, strutturare al meglio in suo ufficio di Unione Civile che in collaborazione con quello di Promozione Turistica, predispongono metodiche e documenti informativi /promozionali, necessari e utili a rispondere con prontezza a quelle coppie straniere che si confrontano con l’amministrazione per valutare la possibilità di organizzare in loco il loro viaggio più bello, quello dello “Yes I do”. Il progetto Matrimonio nel Borgo, si promuove con in portale dedicato e attività di promozione nei canali specifici in Italia e all’estero.

La seconda caratteristica è quella del recupero delle tradizioni nuziali, enogastronomiche, folcloristiche che il borgo conserva e che già vive nelle sue feste e ricorrenze, affinché possano essere tradotte e proposte in esperienze immersive ed autentiche da proporre agli sposi e ai loro ospiti durante la loro permanenza sul territorio. Nella giornata di giovedì 13 febbraio a tal fine sono state invitate le associazioni che a vario titolo operano sul borgo di Guardiagrele, l’incontro è stato necessario per illustrare il progetto, le sue finalità e le sue potenzialità. In questa fase di recupero delle tradizioni il team dell’Associazione Wedding Bureau, ha coinvolto le associazioni culturali per farli partecipare attivamente al recupero e alla valorizzazione delle tradizioni del posto; è stato un momento di grande partecipazione emotiva, tutti i partecipanti sono stati chiamati a riportare alla memoria i ricordi più emozionanti e romantici dei loro giorni più belli.

Nell’incontro vi è stata la somministrazione di un questionario che ha dato inizio della ricerca dei materiali, che saranno raccolti in forma orale, scritta, video e fotografica. Successivamente il team di lavoro si occuperà di mappare e coinvolgere, in collaborazione con il comune, tutti i potenziali operatori economici, le associazioni e gli operatori culturali locali e dei comuni limitrofi che possano essere coinvolti attivamente sul progetto, per l’individuazione e la fornitura di servizi necessari ad ospitare un viaggio di matrimonio.

Il commento del Sindaco Donatello Di Prinzio .“I dati appena appresi evidenziano come il connubio tra paesaggi iconici e cultura locale confermano che la nostra regione ed i nostri territori sono una idonea destinazione wedding. Guardiagrele, con la sua ricca storia, i paesaggi mozzafiato e la cultura unica, può essere meta autentica e desiderata per coppie di tutto il mondo che desiderano celebrare da noi il giorno più importante della loro vita. Questo prodotto turistico non solo valorizza le nostre bellezze artistiche e naturali, ma può rappresentare anche un’opportunità significativa per l’economia locale, facendo crescere gli operatori e creare nuovi posti di lavoro “.