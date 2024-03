GUASTO BIPIANO L’AQUILA-ROMA: INNOCENZI, “PRESIDENTE TUA NON SI SOSTITUISCA A REGIONE, CHIEDA SCUSA”

L’AQUILA – “Al presidente di Tua, al quale va dato il merito di aver ristabilito che chi sale sugli autobus per recarsi a Roma per motivi di lavoro o di studio non è un cliente ma giustamente un utente, mi permetto di consigliare di non sostituirsi alla Regione e, inoltre, semmai, in occasione di un ‘evento squisitamente tecnico’ come quello accaduto o come potrebbero essere il mancato funzionamento del climatizzatore dei mezzi o il viaggiare stipati, di porre ogni tanto le scuse per i disagi arrecati agli utenti, appunto”.

Così Rita Innocenzi, componente del coordinamento provinciale del Pd, che ha raccolto 4.206 preferenze come candidata alle regionali dello scorso 10 marzo, replica al presidente della Tua – società di trasporto unico abruzzese- Gabriele De Angelis in merito al guasto del nuovo bipiano Tua per la tratta L’Aquila-Roma, inaugurato a ridosso della campagna elettorale.

A segnalare l’inconveniente, ieri, è stata la stessa Innocenzi che oggi replica alle accuse dello stesso De Angelis, secondo cui avrebbe “politicizzato un evento squisitamente tecnico spettacolarizzando un guasto”.

“Non è il radiatore o il motore del bus fermo a Carsoli da ieri il tema su cui si chiede che la Giunta Marsilio attivi un confronto ma lo stato del Trasporto Pubblico Locale, i collegamenti con Roma e la mappa dei servizi minimi, ossia il quadro di corse che sono finanziate dal Fondo dei trasporti”, conclude Innocenzi.