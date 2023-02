GUASTO CENTRALINA, FUNIVIA GRAN SASSO FERMA: RIPARAZIONE IN TARDA MATTINATA

L’AQUILA – Funivia per gli impianti sciistici di Campo Imperatore, sul Gran Sasso, ferma questa mattina a causa di un guasto alla centralina.

Questa mattina tanti sciatori e appassionati della montagna sono rimasti, quindi, in località Fonte Cerreto Assergi (L’Aquila), base della funivia, a 1.115 metri, senza poter raggiungere la stazione invernale in quota, 2.130 metri, dove gli impianti erano comunque aperti.

La funivia è tornata in funzione poco dopo mezzogiorno, come si è appreso dal Centro turistico del Gran Sasso, municipalizzata del Comune dell’Aquila che gestisce la stazione invernale. A Campo Imperatore dopo il lungo stop per la mancanza di neve si sono susseguite giornate di pienone sulle piste.

Con il bel tempo preannunciato, si prevede intanto per il week end un secondo pienone agli impianti da sci di Campo Imperatore, prezioso come l’oro per recuperare il dicembre senza neve e senza turisti.

E’ stata riaperta al transito veicolare intanto la strada regionale 17 bis della funivia del Gran Sasso e di Campo Imperatore nel tratto che conduce al rifugio di località Montecristo a 1.475 metri di quota. La strada, solitamente chiusa in inverno poco più in quota del bivio di Montecristo, risultava sbarrata “causa neve” da oltre una settimana anche a partire da circa 5 chilometri più a valle. Da lì si poteva proseguire soltanto a piedi e la cosa ha impedito ai gestori del rifugio di Montecristo di lavorare regolarmente per due weekend consecutivi. Sono stati gli stessi gestori a rendere nota la riapertura sulla tratta e la regolare attività del rifugio nei prossimi giorni.