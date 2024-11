GUASTO TELEFONICO A FILETTO: BAGNAI, “RINGRAZIO VERTICI FIBERCOP PER DISPONIBILITA’ INTERVENTO”

FILETTO – “Da questa mattina sono in contatto con i vertici di Fibercop, che ringrazio per la disponibilità al dialogo e la prontezza con cui stanno operando per risolvere il guasto alla rete telefonica nel comune di Filetto, in provincia di Chieti”.

Così, in una nota, il vicecapogruppo della Lega alla Camera dei Deputati, Alberto Bagnai.

“L’assenza del collegamento alla rete telefonica stava creando enormi difficoltà ai residenti del piccolo centro di Filetto, completamente isolati da diverse settimane. L’intervento di Fibercop, anche se ostacolato dalle condizioni meteo, sta procedendo e al massimo entro la giornata di sabato verrà ripristinato il corretto funzionamento della linea”, ha spiegato Bagnai.