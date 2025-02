GUERRA CENTRODESTRA CHIETI: BUCCI, “INCARICHI GRAZIE A COMPETENZE, NON A POLITICA, BASTA POLEMICHE”

CHIETI – “Spiace vedere così piccati alcuni consiglieri regionali di centrodestra, eletti nella provincia di Chieti, di fronte alle mie osservazioni sugli stanziamenti per la cultura. Evidentemente ho colto nel segno. Spiace, allo stesso tempo però mi fa molto piacere apprendere che, grazie al mio pungolo, abbiano intenzione di presentare una proposta legislativa volta a tutelare le manifestazioni storiche, le eccellenze e i luoghi identitari del territorio. Quando lo faranno, sarò il primo a complimentarmi con loro. E comunque, insieme al mio partito, sono pronto a discuterne e a collaborare”.

È la risposta del coordinatore provinciale della Lega Chieti Maurizio Bucci alle pesanti dichiarazioni, che hanno segnato una nuova spaccatura nel centrodestra, dei consiglieri regionali di Fratelli d’Italia e Marsilio Presidente, eletti nella circoscrizione, Francesco Prospero, Nicola Campitelli e Luciano Marinucci (Qui il link)

“Riguardo invece ai miei incarichi, faccio presente che sono frutto di un curriculum professionale di tutto rispetto. In ogni ruolo che ho ricoperto e ricopro, ho sempre dimostrato ampiamente la mia competenza e professionalità. Tengo a precisare, inoltre, che la politica non ha mai premiato miei parenti e mai lo farà. Dai rappresentanti del centrosinistra noto invece che non si muove foglia. Tacciono perché sanno bene che le mie osservazioni su di loro sono giuste”.

“Ora basta comunque con le polemiche. Il territorio ha bisogno di risposte e azioni concrete in ambito culturale e non solo che tutti siamo chiamati a dare”, chiosa Bucci.