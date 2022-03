GUERRA UCRAINA: COMUNE CASTELLI E PROTEZIONE CIVILE RACCOLGONO BENI PRIMA NECESSITA’

CASTELLI – A seguito dell’emergenza umanitaria in Ucraina, il Sindaco del Comune di Castelli Rinaldo Seca e il delegato alla Protezione Civile Gianluca Vagnozzi, rendono noto che nei giorni di sabato 5 e domenica 6 Marzo dalle 9:00 alle 20:00, si organizzerà presso la sede della ProLoco di Castelli, una raccolta di generi di prima necessità da destinare alla popolazione ucraina.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Castelli è sostenuta e coordinata dalla Protezione Civile Castelli Gran Sasso d’Italia in collaborazione con Ass.ne ProLoco, Ass.ne Carpe Diem, A.S.D. Castelli, Ass.ne Il Faggio, C.A.I. sez. di Castelli, Gruppo Scout “Castelli 1”, Comunità Parrochiale SS. Salvatore e Maria.

Saranno accettati generi alimentari non deperibili (pasta,riso,legumi,ecc…), abbigliamento nuovo e usato in buone condizioni, farmaci a lunga scadenza, prodotti per l’infanzia. Per maggiori informazioni è disponibile l’indirizzo di posta elettronica dedicata emergenzaucraina@protezionecivilecastelli.it. Si ringrazia chiunque aderirà all’iniziativa