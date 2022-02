GUERRA UCRAINA-RUSSIA: DE AMICIS, “COLPA DELLA NATO, L’ITALIA NON CORRA DIETRO A GENTE COME BIDEN”

L’AQUILA – Da Alfonso De Amicis, storico esponente della sinistra antagonista aquilana, riceviamo e pubblichiamo una riflessione sul rischio di un conflitto bellico in Europa.

L’Italietta rischia di andare alla guerra dopo la chiamata alle armi di Biden, un po’ come fece, al contrario di Germania e Francia, quando gli Usa attaccarono la Libia, un obbligo tanto assurdo quanto illogico di fedeltà nonostante le ripercussioni del disastro libico siano state solo negative per il nostro Paese e per la sua “influenza” nel Mediterraneo.

Le ragioni della tensione tra Ucraina e Russia sono il risultato della espansione ad Est della Nato, del dispiegarsi di basi militari e oggi, sempre più, del controllo sui corridoi energetici. Non faremo, quindi, appello al senso di responsabilità che stride con gli interessi materiali dei Paesi capitalistici e soprattutto con la loro prassi usuale.

Una guerra non è mai mossa da ragioni ideali, al contrario forse delle rivoluzioni e delle rivolte sociali: far appello alla coscienza democratica è insufficiente in un Paese nel quale mentre si tagliano fondi al welfare e alla sanità si destinano enormi risorse all’acquisto di armi e alla militarizzazione dei territori.

Gli Accordi di Minsk del 2015 non bastano p alle grandi multinazionali del petrolio e agli Usa, il ricorso alle tensioni militari è l’ennesima forma di neo keynesismo di guerra per superare la crisi economica, come accaduto in tante occasioni negli ultimi quarant’anni.

L’opinione pubblica nulla sa di cosa sta avvenendo in Ucraina e nel Donbass, nulla sa del colpo di stato della destra estrema che ha preso il potere in Ucraina che invece viene dipinta come paese minacciato dalla Russia, un po’ come avvenuto nei Balcani nell’ormai lontano 1999. E poco conta che in Croazia allora come oggi in Ucraina i combattenti per la libertà marcino sotto croci uncinate da parte di forze di estrema destra, che in Ucraina fanno riferimento direttamente alle esperienze di pieno collaborazionismo filo-hitleriano durante la Seconda guerra mondiale.

Da anni sono presenti in Ucraina consiglieri e istruttori militari appartenenti alle Forze Speciali Usa e Nato, ingenti quantitativi di armi di ultima produzione sono stati inviati all’Ucraina, le odierne tensioni sono il risultato dell’allargamento della Nato ad Est e degli interessi occidentali, Usa e Ue, che vogliono il pieno controllo dei corridoi energetici.

Queste e non altre sono le spiegazioni a quanto sta accadendo con il pieno coinvolgimento della Ue e dell’Italia, Paese nel quale da tempo, con la partecipazione attiva delle amministrazioni locali, si vanno potenziando le basi militari Usa e Nato per consentire loro un rapido trasferimento della logistica bellica negli scenari di guerra.

Allora crediamo che semplici appelli per la pace non siano sufficienti senza rimettere in discussione il ruolo della Nato e la militarizzazione dei territori e l’utilizzo delle guerre per superare le crisi economiche che creano morte e distruzioni solo per la tenuta di un sistema economico.