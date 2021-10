GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA, AL VIA IL SECONDO CORSO AD AVEZZANO

AVEZZANO – Dopo il successo avuto con il corso, terminato a giugno 2021, Confesercenti ripropone la formazione specifica per la figura di Guida Ambientale Escursionistica, in collaborazione con l’Associazione Lagap – Libera Associazione delle Guide Ambientali-Escursionistiche Professioniste, regolarmente iscritta agli elenchi del Mise.

Partirà ad Avezzano il II° Corso di Formazione, per iscrizione alla Lagap, come Guida Ambientale Escursionistica Professionale. Il corso, in questa seconda edizione, si svolgerà in “formula weekend”, esclusivamente sabato a domenica, proprio per dare la possibilità di partecipare a tutte le persone che si erano interessate al I° corso, ma che per questioni di tempo non avevano potuto frequentarlo.

Le lezioni teoriche si svolgeranno nella sala conferenze della Comunità Montana Marsica 1 in Via Monte Velino , 65 – Avezzano (L’Aquila), mentre le lezioni sul campo e le escursioni si svolgeranno nell’area L’Aquila – Avezzano – Sulmona, compatibilmente con le condizioni climatiche invernali.

Il corso avrà inizio il secondo fine settimana di Novembre per terminare nel mese di Aprile 2022.

Anche in questa edizione, verrà coinvolto un team di docenti altamente qualificato, che si occuperà, tra l’altro, di legislazione, fisco, cartografia ed orientamento, marketing territoriale, zoologia, geologia, meteorologia, ecc. . Così come si terranno diverse escursioni, condotte dalle guide ambientali Lagap: un’ottima occasione per apprendere sul campo le tecniche cartografiche ed escursionistiche, camminando tra le bellezze ambientali e paesaggistiche, presenti nel territorio e nelle aree di interesse naturalistico dei Parchi e delle Riserve Naturali

Una volta terminato il percorso formativo, i partecipanti avranno accesso all’esame finale per l’ammissione alla “LAGAP”, quale Guida Ambientale Escursionistica, con la possibilità concreta di spendere la professionalità acquisita ed avviare percorsi di collaborazione negli Enti Parco, negli Enti di Promozione Territoriale, o ancora nelle agenzie di viaggio, aziende ed operatori turistici, scuole e gruppi di escursionismo italiani e stranieri.

Per qualsiasi informazione e per le formalità relative all’iscrizione, potete far riferimento alla sede Confesercenti di Avezzano, in Via Monte Velino, 133/137 oppure telefonare ai numeri: 0863.22764 – 335.7551476.