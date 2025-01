GUIDA VITAE 2025: IL PRIMO FEBBRAIO A PESCARA IL GRAN GALA’ DEI VINI ABRUZZESI

PESCARA – “Sono 68 le cantine abruzzesi che sono state inserite nell’undicesima edizione di Guida Vitae 2025, la Guida delle migliori produzioni vitivinicole giudicate dall’AIS – Associazione Italiana Sommelier, che presenteremo il primo febbraio all’Aurum di Pescara in un evento dedicato esclusivamente ai nostri vini. Un momento di conoscenza, ma anche di riflessione sulle problematiche emergenti del settore, sul ruolo delle Istituzioni e, infine, di celebrazione di quel mondo imprenditoriale che con grande coraggio continua a investire nel settore”.

Lo ha annunciato il delegato dell’AIS di Pescara, Luca Panunzio, nel corso della conferenza stampa odierna convocata per la presentazione dell’evento “Guida Vitae 2025” – Le migliori etichette d’Abruzzo, e del Gran Galà “Esperienze di Vitae”, in programma sabato 1 febbraio all’Aurum.

Presenti il presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri, Angela Di Lello, presidente regionale di AIS Abruzzo, i consiglieri regionali dell’AIS e i degustatori ufficiali.

“Torna l’immancabile appuntamento annuale con il Gran Galà Esperienze di Vitae in Abruzzo, l’evento AIS dedicato ai vini abruzzesi selezionati e premiati nella Guida Vitae 2025, una guida che racconta tutta la produzione vitivinicola nazionale con una sezione specifica dedicata alla regione Abruzzo – ha detto il delegato Panunzio – Il Gran Galà del primo febbraio sarà un evento che coinvolgerà oltre 500 sommelier, 68 aziende che esporranno i propri vini migliori in degustazione”.

“Nel corso dell’iniziativa assegneremo i nostri premi e riconoscimenti, ossia 4 Viti a 42 vini; 14 vini riceveranno le Gemme dell’AIS; 7 vini i nostri Cupido; 7 vini il Passepartout e 5 vini il Premio per il miglior rapporto qualità-prezzo. Anche quest’anno la Guida nasce da un lavoro lungo perché abbiamo valutato oltre 100 cantine che volevano essere inserite, ma per il 2025 sono 68 le eccellenze selezionate, e 14 etichette sono già state portate alla ribalta nazionale nel corso di un evento a Firenze”.

“Il primo febbraio – ha detto il Presidente Di Lello – andremo a raccontare il mondo produttivo del nostro vino e vivremo la festa dei soci AIS, delle Istituzioni e dei viticultori che sono essenziali perché senza di loro sarebbe difficile spiegare il vino. Andremo a raccontare la voce dei sommelier per un momento di condivisione di storia, tradizione e innovazione in una regione che cresce nei numeri ma soprattutto nella qualità del prodotto, facendo emergere le nostre eccellenze. Andremo a raccontare il quotidiano di una cantina e dei produttori, ovvero le ‘Esperienze di vitae’ in Abruzzo. E l’evento si aprirà alle 16 con un momento istituzionale, ossia il convegno ‘Viticoltura Abruzzese: tradizione da difendere o futuro da reinventare’ per raccontare il territorio e i temi che occorre portare avanti in modo sinergico”.

“In una guida delle migliori cantine italiane spicca la sezione dedicata al nostro Abruzzo che, con l’AIS, ha modo di farsi conoscere oltre i nostri confini – ha detto il Presidente Sospiri -. Occorre innanzitutto sottolineare oggi la poliedricità dei nostri sommelier, che fanno parte a pieno titolo della vita della regione, nella cultura, nella socialità, nello sport, dal G7 al Giro d’Italia sono entrati da protagonisti nella vita del nostro territorio. Parliamo di persone che diventano sommelier per la passione di raccontare il vino che, come viene declinato dal tema della Tavola Rotonda, è una tradizione da difendere e un futuro da reinventare. Non c’è futuro senza un vino che per spiccare il volo deve seguire e anticipare il mercato”.

L’evento di sabato primo febbraio all’Aurum si aprirà dunque con la Tavola Rotonda alle 16 nella Sala Tosti e dalle 18 in poi l’apertura nella Sala d’Annunzio dei Banchi di degustazione con le 68 migliori produzioni vitivinicole abruzzesi per il 2025.

Sarà presente anche un corner per la degustazione olio EVO e con la presentazione, in anteprima, del Corso Degustatori AIS OLIO EVO.