GUIDO CROSETTO IN VACANZA NELL’ALTO SANGRO: IL MINISTRO A CENA DALLO CHEF NIKO ROMITO

CASTEL DI SANGRO – Il ministro della Difesa Guido Crosetto in Abruzzo per qualche giorno di relax in una delle mete turistiche più gettonate e discusse del momento, l’Alto Sangro.

Dopo l’ondata di visitatori spinti da influencer e pacchetti low cost delle agenzie, soprattutto dalla Campania, pur registrando un significativo numero di presenze, come ogni anno nell’importante comprensorio sciistico, nel territorio sembra essersi ridimensionato il fenomeno dell'”overtourism”, quell'”invasione” che ha portato in una sola giornata 20mila persone tra Roccaraso e Castel di Sangro, imponendo limitazioni alla circolazione degli autobus.

E così il ministro, fondatore di Fratelli d’Italia insieme al premier Giorgia Meloni e al presidente del Santo Ignazio La Russa, in questi giorni è stato avvistato con la famiglia proprio in Abruzzo, regione che sceglierebbe spesso per le vacanze, non nascondendo un certo legame con il territorio considerato il fortino di FdI.

Secondo quanto appreso, Crosetto avrebbe anche cenato ieri sera nel ristorante Reale del noto chef stellato Niko Romito, a Castel di Sangro.

L’ultima visita istituzionale del ministro in Abruzzo risale al 2022, in occasione di un confronto pubblico all’Aquila a sostegno della ricandidatura del riconfermato sindaco Pierluigi Biondi, responsabile nazionale Enti locali di FdI, di recente nominato presidente dell’Anci Abruzzo.