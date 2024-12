GUSTO: CHEF ZONFA PORTA IL TARTUFO D’ABRUZZO SU CANALE 5

L’AQUILA – Risotto con parmigiano 30 mesi, aceto balsamico e tartufo bianco; vitello ai funghi e tartufo bianco; tortello di zucca con pecorino di Farindola e tartufo nero pregiato.

Queste le tre ricette che lo chef William Zonfa, del Ristorante Palazzo Micheletti dell’Aquila, presenterà domani, sabato 7 dicembre, su Canale 5, alle ore 8 circa, nella rubrica culinaria Gusto, del Tg5.

Ricette che avranno per protagonista il tartufo d’Abruzzo a una settimana della Fiera internazionale del Tartufo che si è svolta in piazza Duomo all’Aquila.

Lo chef porta così sulla tv nazionale la versatilità e il pregio del tartufo d’Abruzzo.

“Sono orgoglioso di rappresentare le eccellenze d’Abruzzo su una grande vetrina nazionale come il Tg5 – commenta in una nota William Zonfa – Il tartufo d’Abruzzo, in tutte le sue varianti, è un prodotto di grande versatilità per ogni piatto. Le ricette che ho proposto, oltre al tartufo, valorizzano la grande tradizione gastronomica abruzzese, che sposa altre eccellenze italiane”.